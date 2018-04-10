Предупреждение синоптиков: ожидается сильная геомагнитная буря

Сегодня и в предстоящие дни ожидается геомагнитное волнение.

Как сообщил АПА замдиректора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА Эльчин Бабаев, в настоящее время показатель Кр, который является одним из основных геомагнитных индексов, равен 4 (максимум 9), однако этот показатель может возрасти, передает Day.Az.

По его словам, в ближайшие часы и 11 апреля ожидается буря класса G1: "Максимальная шкала составляет G5, бури этого класса происходят в редких случаях, 1-2 раза за 11 лет. Геомагнитная буря главным образом обусловлена высокой скоростью солнечного ветра, берущего начало из "коронарной дыры" среднего размера, имеющейся в настоящее время на поверхности Солнца. Нагруженная частицами плазменная струя с легкостью покидает Солнечную корону и стремительно движется в межпланетное пространство, в том числе по направлению к Земле. На данный момент скорость плазменного ветра составляет 515 км/с".

Э.Бабаев отметил, что ориентация в южном направлении компонента Z межпланетного магнитного поля делает космическую атмосферу более неблагоприятной и играет роль "катализатора": "Также наблюдается значительное повышение атмосферного давления, что увеличивает негативные дискомфортные эффекты. В отличие от здоровых людей, входящие в группы риска - страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и дети должны избегать волнений и принимать меры предосторожности (на основании рекомендаций врача)".

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