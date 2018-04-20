В Баку на территории полицейского участка нашли артиллерийские снаряды - ФОТО

20 апреля 2018 19:02

Сегодня в 13:10 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда по адресу: Баку, Наримановский район, ул. М.Нариманова, дом 1.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства, передает Day.Az.

Специалисты Агентства осмотрели территорию 27-го отделения полиции, где обнаружили 3 артиллерийских снаряда (1- ОФ-412 калибром 100 мм, 1 - С-463 калибром 122 мм, 1 - ОФ-530 калибром 122 мм).

Гранаты были отправлены в Агентство для обезвреживания. 

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