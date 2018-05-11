"Акхисар" выиграл Кубок Турции у "Фенербахче" - ВИДЕО
Акхисар Беледиеспор выиграл Кубок Турции 2017/18, обыграв в финале Фенербахче со счетом 3:2, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Акхисар Беледиеспор впервые в своей истории выиграл Кубок Турции, обыграв в решающем матче Фенербахче со счетом 3:2.
Украинский нападающий Акхисара Евгений Селезнев, который забивал в обоих полуфинальных матчах против Галатасарая, пропускал встречу из-за перебора карточек.
Акхисар Беледиеспор - Фенербахче 3:2
Голы: Лопеш, 32, Сиссоко, 70, Барбоза, 81 - Фернандао, 56, Соуза, 87
Акхисар: Озтюрк - Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам - Айдоду, Сиссоко - Айык (Нункеу, 51), Барбоза, Чевикер (Келеш, 80) - Челик (Ташделен, 90)
Фенербахче: Демирел - Озбайраклы, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым - Потук (Фернандао, 46), Топал, Соуза, Шаэшуэ (Янссен, 86) - Сольдадо (Вальбуэна, 67), Жулиано
Предупреждения: Айдоду - Янссен
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