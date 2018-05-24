Обнародована дата проведения игр Евро-2020 в Баку

24 мая 2018 19:42

UEFA обнародовала дату проведения игр Чемпионата Европы по футболу в 2020 году, говорится на сайте АФФА в четверг.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - игры группового этапа, одна игра - 1/4 финала.

Согласно расписанию игр UEFA, три игры группы А, которые пройдут в Баку, состоятся 13, 17 и 21 июня. Игра 1/4 финала на Бакинском олимпийском стадионе будет проведена четвертого июля.

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