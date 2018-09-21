Загребское «Динамо» разгромило «Фенербахче» в матче Лиги Европы - ВИДЕО
21 сентября 2018 11:02 136
Встреча группы D прошла на стадионе "Максимир" в Хорватии и завершилась со счетом 4:1 в пользу хорватской команды команды, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
В составе загребского клуба голами отметились Иван Шуньич (16-я минута), Даниэль Ольмо (60) и Изет Хайрович (27, 57). У турецкой команды гол на счету российского защитника Романа Нойштедтера (47).
В следующем матче турнира "Фенербахче" 4 октября на своем поле примет "Спартак" из Трнавы, а "Динамо" в тот же день на выезде встретится с "Андерлехтом".
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