«Ювентус» нацелился на бывшего партнера Роналду по «Реалу»
Туринский "Ювентус" намерен приобрести полузащитника мадридского "Реала"Иско. Об этом сообщает Tuttosport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации итальянской газеты, клуб собирается воспользоваться ситуацией, в которую попал испанец. При новом главном тренере Сантьяго Солари Иско все чаще остается на скамейке запасных. В последнем матче против "Реал Сосьедад", который мадридцы проиграли со счетом 0:2, полузащитник появился на поле лишь на 57-й минуте и ничем не отметился.
Отмечается, что Иско не собирается покидать "Реал" в январе, поэтому "Ювентус" попробует купить его летом 2019 года.
В июле 2018-го туринцы купили у "Реала" нападающего Криштиану Роналду, который играл за "сливочных" с 2009 года. Иско же присоединился к мадридцам в 2013-м, перейдя из "Малаги". В составе "Реала" испанец стал чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
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