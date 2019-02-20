Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Пеп Гвардиола заявил, что португальский хавбек клуба Бернарду Силва является главной звездой сборной своей страны. Его слова передает Independent, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сможет ли Силва стать главной звездой национальной команды? Он уже является таким игроком. У него все для этого есть", - заявил Гвардиола. Специалист также поделился мнением, что 24-летний полузащитник является одним из лучших игроков в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

"Это радость для наставника. Мне повезло, что Бернарду в моей команде - на каждой тренировке, в каждой игре", - подчеркнул 48-летний Гвардиола.

При этом лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии является ее капитан - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету 34-летнего форварда 85 голов в 154 матчах за национальную команду. Вместе со сборной Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Силва - воспитанник лиссабонской "Бенфики". В составе родного клуба он выиграл чемпионат Португалии. С 2014 по 2017-го футболист защищал цвета "Монако". С 2017-го Силва защищает цвета "Манчестер Сити", вместе с которым стал чемпионом Англии. Силва также участник чемпионата мира-2018 в составе национальной команды. На его счету 31 матч и два забитых мяча за сборную.