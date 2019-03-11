Судью избили на поле во время футбольного матча в Албании - ВИДЕО
Судью избили на поле прямо во время футбольного матча в Албании. Видео инцидента размещено в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел во время встречи команд "Камза" и "Лечи" в рамках албанской суперлиги. "Лечи", занимающая последнее место в турнирной таблице, принимала у себя дома клуб "Камза", идущий в розыгрыше на четвертом месте. При этом хозяева были как никогда близки к победе. До последней минуты матча они вели со счетом 1:0, однако затем судья назначил в их ворота пенальти, который гости смогли успешно реализовать.
После этого терпение зрителей лопнуло. Несколько человек выбежали на поле и набросились на судью матча Эльдорьяну Хамити, нанеся ему несколько ударов, в том числе ногами.
В результате инцидента несколько сотрудников клуба "Камза" были дисквалифицированы и оштрафованы, а саму команду перевели из суперлиги в третий дивизион. Чтобы вернуться на прежний уровень, клубу понадобится не менее трех лет.
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