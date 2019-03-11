Футболист японского "Консальдо Саппоро" Андерсон Лопес отпраздновал гол в ворота команды "Шимизу С-Пульс", перепрыгнув через рекламный щит. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте globoesporte.

Спортсмен отличился четырежды и принес своему клубу победу - 5:2. После одного из голов бразилец перепрыгнул через барьер и внезапно исчез из кадра. Оказалось, что земля за щитом была на несколько метров ниже, чем на поле, о чем Лопес не знал. В результате он упал и получил повреждение, однако сумел закончить встречу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Для Лопеса эта игра стала первой в составе "Консальдо Саппоро".

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