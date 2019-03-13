Футболист одним касанием забил гол со своей половины поля - ВИДЕО
13 марта 2019 14:36 150
Уругвайский форвард мексиканского "Сантоса Лагуны" Брайан Лозано отметился дублем во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского "Нью-Йорк Ред Буллз". Видео второго гола футболиста опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
Второй мяч в ворота соперника Лозано забил ударом со своей половины поля. При этом нападающий пробил одним касанием, без подработки. "Сантос Лагуна" одержал победу со счетом 4:2 и пробился в полуфинал турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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