Уругвайский форвард мексиканского "Сантоса Лагуны" Брайан Лозано отметился дублем во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского "Нью-Йорк Ред Буллз". Видео второго гола футболиста опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Второй мяч в ворота соперника Лозано забил ударом со своей половины поля. При этом нападающий пробил одним касанием, без подработки. "Сантос Лагуна" одержал победу со счетом 4:2 и пробился в полуфинал турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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