VAR по-китайски. Судьи листом бумаги определяли офсайд на видеоповторе - ВИДЕО
1 апреля 2019 16:18 141
Забавный эпизод произошел во время матча второго по силе дивизиона чемпионата Китая между "Шанхай Шэньсинь" и "Хэйлунцзян Лава Спринг", сообщает "Советский спорт".
Один из игроков "Хэйлунцзян" забил мяч в ворота соперника, однако судья на линии зафиксировал офсайд. Арбитр решил перестраховаться и воспользоваться VAR. Специалисты начали изучать спорный момент. Один из арбитров, отвечающих за систему видеопомощи, приложил к монитору лист бумаги, имитируя линию офсайда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате гол засчитан не был. Однако "Шанхай" все равно победил о счетом 2:1.
При этом остаются неизвестными причины драки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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