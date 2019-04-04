Зидан впервые проиграл после возвращения в «Реал» - ВИДЕО
В матче чемпионата Испании "Валенсия" принимала "Реал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Счет на 35-й минуте открыл полузащитник "летучих мышей" Гонсалу Гедеш, который на 73-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву. Россиянин провел против своего бывшего клуба 21 минуту, но не отметился результативными действиями.
Преимущество хозяев упрочил защитник хозяев и бывший футболист петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай.
В воротах королевского клуба Кейлор Навас сменил Люку Зидана: костариканец отразил 2 из 4 ударов по своим воротам.
Единственный гол "Реала" на 3-й компенсированной минуте забил Карим Бензема с передачи Луки Модрича.
Отметим, "Реал" владел мячом 68% игрового времени.
Это поражение стало для "Реала" первым после возвращения Зидана на пост тренера команды.
Победа позволила "Валенсии" набрать 46 очков и приблизиться к "Хетафе", который идет 4-м, на расстояние 1 очка. "Реал" с 57 очками остался 3-м.
Валенсия - Реал - 2:1. Голы и лучшие моменты
Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
"Валенсия" (Валенсия) - "Реал" (Мадрид) - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 35. Гарай, 84. - Бензема, 90.
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