В Баку на Формуле-1 эвакуатор въехал в мост - ВИДЕО
26 апреля 2019 14:17 3 610
В Баку эвакуатор, перевозивший болид команды Williams, въехал в мост прямо на гоночной трассе.
Как передает Day.Az, пилот Джордж Рассел совершил аварию в результате наезда на люк и был вынужден прервать первый свободный заезд.
Болид загрузили на эвакуатор, чтобы вывезти за пределы трэка, однако водитель спецмашины въехал в пешеходный мост, проходящий над трассой. Кран был недостаточно опущен.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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