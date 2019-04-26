В Баку эвакуатор, перевозивший болид команды Williams, въехал в мост прямо на гоночной трассе.

Как передает Day.Az, пилот Джордж Рассел совершил аварию в результате наезда на люк и был вынужден прервать первый свободный заезд.

Болид загрузили на эвакуатор, чтобы вывезти за пределы трэка, однако водитель спецмашины въехал в пешеходный мост, проходящий над трассой. Кран был недостаточно опущен.

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Али Ибрагимов