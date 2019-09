Азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова прошла в финал многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Зохра Агамирова в сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы и лента) набрала 60.050 баллов и расположилась на 21 строчке среди финалисток.

Напомним, что за упражнение с обручем Агамирова получила 19.000 баллов, с мячом - 19.950 баллов, с булавами - 21.100 балла, с лентой - 18.700 балла.

Другая азербайджанская гимнастка Вероника Гудис в финал многоборья не прошла, она расположилась на 53 строчке с результатом 51.800 балла.

Финал многоборья пройдет завтра - 20 сентября. В финал прошли 24 гимнастки - в первой тройке Дина Аверина (Россия, 71.350 балла), Линой Ашрам (Израиль, 68.400 балла) и Арина Аверина (Россия, 67.750 балла).

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

