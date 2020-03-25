Роналду решил уйти из «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил уйти из клуба по окончании сезона.
Об этом сообщает Diario Gol, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, в покупке форварда заинтересованы французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед" - оба клуба сделали португальцу предложения. В материале говорится, что Роналду может вернуться в МЮ, за который он выступал с 2003 по 2009 год, при условии, что клуб попадет в Лигу чемпионов по окончании сезона.
22 марта сообщалось, что "Ювентус" может сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса. В результате годовой заработок португальца может снизиться на 10 миллионов евро.
Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. Первыми паузу в сезоне объявили в ведущих европейских чемпионатах. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата нападающего составляет 31 миллион евро в год. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.
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