https://news.day.az/sport/1340585.html Overtime на Day.Az! - анализ вчерашних и предстоящих матчей - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - анализ вчерашних и предстоящих матчей - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня в 17:00 начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются вчерашние матчи, а также матчи различных чемпионатов, которые пройдут в конце недели.
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