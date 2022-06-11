Стартовала квалификационная сессия пилотов «Формулы-1» в Баку

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовала квалификационная сессия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, квалификационная сессия продлится один час.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проходит в Баку 10-12 июня.