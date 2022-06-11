https://news.day.az/sport/1469959.html Стартовала квалификационная сессия пилотов «Формулы-1» в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Стартовала квалификационная сессия пилотов «Формулы-1» в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовала квалификационная сессия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, квалификационная сессия продлится один час.
Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.
Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проходит в Баку 10-12 июня.
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