Матч Карабах – Цюрих доверили боснийцам

Определились арбитры первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , главным судьей встречи назначен Ирфан Пельто, которому будут помогать лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо, а также четвертый рефери Милош Гигович. Бригада арбитров представляет Боснию и Герцеговину.

Матч "Карабах" - "Цюрих" состоится 19 июля на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 20:00.