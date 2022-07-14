https://news.day.az/sport/1478813.html Матч Карабах – Цюрих доверили боснийцам
Матч Карабах – Цюрих доверили боснийцам
Определились арбитры первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным судьей встречи назначен Ирфан Пельто, которому будут помогать лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо, а также четвертый рефери Милош Гигович. Бригада арбитров представляет Боснию и Герцеговину.
Матч "Карабах" - "Цюрих" состоится 19 июля на стадионе "Тофик Бахрамов" и начнется в 20:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре