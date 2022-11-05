Роналду рассказал, как получил седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о важности седьмого номера в английском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Красные дьяволы" выпустили материал о седьмом номере и его истории. Для него "МЮ" взял интервью у Роналду, который сейчас играет под этим номером, а также у бывших футболистов - в частности, у Дэвида Бекхэма и Эрика Кантона.
"Все футболисты знают, как в Манчестере, так и во всем мире, что семь - мифический номер в этом клубе. Вначале, когда подписал контракт с "МЮ", я очень нервничал, увидев полный стадион. Страсть болельщиков меня поразила.
Cэр Алекc Фергюcон cказал мне: "Ты возьмешь cедьмой номер". Такой момент никогда не забудешь.
Я знал историю седьмого номера в клубе, но в то же время чувствовал себя хорошо, ведь опытный тренер и человек знал, что Криштиану - именно тот, кто должен носить эту футболку", - приводит слова Роналду официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Роналду выступал под седьмым номером в "МЮ" с 2003 по 2009 год. Манкунианцы объявили о возвращении форварда 27 августа 2021 года.
Напомним, 21 октября Роналду отстранили от тренировок из-за того, что он покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.
Он также не попал в заявку "Юнайтед" на матч с лондонским "Челси" в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.
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