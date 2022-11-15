Шахматные ночи финала Тура чемпионов

Третий сезон Шахматного тура чемпионов завершится в течении нынешней недели. Его сильнейшим участникам, в числе которых и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, остается определить победителя финального турнира, который начнется уже сегодня. Но если для ряда игроком местом проведения решающих партий станет Сан-Франциско, то остальные сыграют в онлайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, несмотря на то, что шахматисты будут разделены географически, это, конечно же, не помешает проведению партий. Тем более что подавляющее количество этапов Тура игралось именно по сети. Правда, последний тур попадает на 20 ноября, когда и Иерусалиме начнется командный чемпионат мира, где Мамедъяров поможет сборной, но время начала встреч на двух соревнованиях совпадать не будет - партии финального турнира ежедневно начинаются в полночь по бакинскому времени. А в Сан-Франциско, куда отправились чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Рамешбабу Праггнанандха (Индия), будут полдень.

Составу участников по финалу может позавидовать любой супертурнир. Помимо вышеназванных шахматистов, в нем такж заявлены Ян-Кшишоф Дуда (Польша), Ле Куанг Льем (Вьетнам) и Арджун Эригаиси (Индия). Они отбирались посредством восьми этапов текущей серии Тура чемпионов, в последнем из которых Мамедъяров вышел в финал "Aimchess Rapid", в котором уступил Дуде. Но данный результат позволил нашему гроссмейстеру, поднявшемуся на шестое место в общем зачете, пробиться на итоговый старт.

Фаворитом финала считается Карлсен, который выиграл четыре этапа серии и возглавляет таблицу. Впрочем, среди нынешних участников почти все хотя бы раз выходили в финал по ходу сезона, а Рамешбабу дважды играл в решающих встречах, но оба раза уступал соперникам.

Конечно же, Тур чемпионов - это еще и большие деньги. Призовой фонд финала равен 210 тысячам долларов. А участники будут зарабатывать после каждого матча. Победители встреч по итогам четырех партий в рапид получат по $7.500, а если матч продолжится на тай-бреке, то тогда его победитель заработает $5.000, а проигравший - $2.500 долларов. И так в течении семи соревновательных дней.

Таким образом, каждая пара участников в течении одного тура может отыграть до семи партий - четыре в рапид, две в блиц и один в Армагеддон. Игровые ночи обещают быть долгими, хотя для шахматистов, базирующихся в Сан-Франциско, это будет день...