https://news.day.az/sport/1534363.html Самолет с футболистами совершил аварийную посадку - ВИДЕО
Самолет с футболистами совершил аварийную посадку - ВИДЕО
Самолет с игроками шведского "Гетеборга" совершил аварийную посадку из-за надутых футбольных мячей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Aftonbladet.
По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета. "Причиной стал риск взрыва мячей. "Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из инвентаря. Приносим извинения за неудобства", - заявили в команде.
"Гетеборг" отправлялся на тренировочные сборы в Испанию. Команда уже приземлилась в точке назначения и рассказала, что в итоге им удалось доставить сдутые мячи.
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