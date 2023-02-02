Самолет с футболистами совершил аварийную посадку

Самолет с игроками шведского "Гетеборга" совершил аварийную посадку из-за надутых футбольных мячей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Aftonbladet.

По информации источника, самолет развернулся и приземлился в Копенгагене через 30-40 минут после начала полета. "Причиной стал риск взрыва мячей. "Когда мы приземлимся, необходимо будет выпустить воздух из инвентаря. Приносим извинения за неудобства", - заявили в команде.

"Гетеборг" отправлялся на тренировочные сборы в Испанию. Команда уже приземлилась в точке назначения и рассказала, что в итоге им удалось доставить сдутые мячи.