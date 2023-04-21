Эта трасса имеет потенциал для бойни

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри высказал мнение касательно предстоящей спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Совершенно очевидно, что никто не хочет рисковать с нынешним форматом спринтерских гонок. Я думаю, что наличие двух отдельных квалификационных сессий - это то, что немного отдает методами, используемыми в Ф-2 или Ф-3. Хорошо то, что результат спринта никак не повлияет на основную гонку. Спринтерская гонка хороша с точки зрения развлечений, так как гонщикам приходится рисковать. И, очевидно, бакинская уличная трасса имеет потенциал для бойни. Но я приветствую такой формат", - заявил Пиастри. (speedcafe.com)



Гран-при Азербайджана Ф-1 пройдет 28-30 апреля.