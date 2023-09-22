Юношеская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в международном турнире

Волейбольная сборная Азербайджана U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной ассоциации.

Как сообщили Day.Az в федерации, в соревнованиях, которые пройдут в Грузии с 5 по 9 декабря, примут участие также волейболисты Грузии, Украины, Эстонии, Польши, Литвы и Латвии.

Турнир также является отборочным к Евро-2024.

Согласно регламенту соревнований, команда-победитель получит право участия в финальной стадии чемпионата Европы.