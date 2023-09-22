https://news.day.az/sport/1599959.html Юношеская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в международном турнире
Юношеская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в международном турнире
Волейбольная сборная Азербайджана U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной ассоциации.
Как сообщили Day.Az в федерации, в соревнованиях, которые пройдут в Грузии с 5 по 9 декабря, примут участие также волейболисты Грузии, Украины, Эстонии, Польши, Литвы и Латвии.
Турнир также является отборочным к Евро-2024.
Согласно регламенту соревнований, команда-победитель получит право участия в финальной стадии чемпионата Европы.
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