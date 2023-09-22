Атмосфера на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" дружеская – участница соревнований
Атмосфера на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване дружеская, нас приняли тепло и гостеприимно.
Об этом сказала в пятницу Day.Az участница турнира, юная гимнастка Нурай Мамедова.
"Несмотря на то, что каждый хочет показать лучший результат, завоевать медали, между участницами турнира дружеские отношения, мы стараемся помочь друг другу, что-то подсказать. Турнир организован на высоком уровне, зрителям интересно наблюдать за тем, как гимнастки выполняют свои программы", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".
По словам юной спортсменки, самое главное, выходя на ковер, справиться с волнением.
"Тренер сказала, главное не волноваться, и, конечно, не потерять гимнастический предмет. А еще важно улыбаться, вообще позитивный настрой всегда помогает", - добавила она.
Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.
В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).
Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.
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