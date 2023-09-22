Атмосфера на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" дружеская

Атмосфера на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване дружеская, нас приняли тепло и гостеприимно.

Об этом сказала в пятницу Day.Az участница турнира, юная гимнастка Нурай Мамедова.

"Несмотря на то, что каждый хочет показать лучший результат, завоевать медали, между участницами турнира дружеские отношения, мы стараемся помочь друг другу, что-то подсказать. Турнир организован на высоком уровне, зрителям интересно наблюдать за тем, как гимнастки выполняют свои программы", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам юной спортсменки, самое главное, выходя на ковер, справиться с волнением.

"Тренер сказала, главное не волноваться, и, конечно, не потерять гимнастический предмет. А еще важно улыбаться, вообще позитивный настрой всегда помогает", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.