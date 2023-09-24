В России прокомментировали победу "Карабаха" над норвежским "Мольде"

В России прокомментировали победу азербайджанского "Карабаха" в стартовом туре группы H Лиги Европы по футболу над норвежским "Мольде" в Баку (1:0), а также оценили игру российского новичка агдамцев, голкипера Андрея Лунева, передает Day.Az со ссылкой на Sportbox.ru.

"Азербайджанцы на своем поле не дали никаких шансов "Мольде". Об этом красноречиво говорит статистика: 8:2 по ударам в створ и 60 на 40 по владению мячом в пользу "Карабаха". При этом матч получился весьма грубым: команды на двоих заработали семь желтых карточек. Хорошо, что обошлось без удалений.

Все разнообразие моментов "Карабаха" воплотилось только в один гол. На 55-й минуте Леандро Андраде классным ударом по летящему мячу открыл счет. Этому предшествовали затяжная атака "Карабаха" и несколько удачных попыток "Мольде" отбиться. Но противостоять португальцу (кабовердийцу - Ред.) и его удару норвежцы не смогли.

Вратарь Андрей Лунев в игру вступал редко, но при случае играл надежно. Счет так и остался неизменным - 1:0 в пользу "Карабаха". В "Мольде" признали поражение и поздравили соперника с победой. Выход Лунева на поле за "Карабах" стал лишь вторым в этом сезоне. В составе новой команды Андрей дебютировал почти месяц назад - 27 августа в азербайджанской премьер-лиге, когда агдамцы поделили очки с "Кяпазом" (1:1).

У Лунева есть все шансы занять место в основном составе. Тренерский штаб "Карабаха" пока не может определиться с постоянным вратарем - на этой позиции пробовались грузин Лука Гугешашвили и воспитанник московского "Локомотива" Амин Рамазанов. Приход Андрея может закрыть все споры. На это отчасти влияет и стоимость: согласно данным Transfermarkt, россиянин - самый дорогой игрок в команде. Его покупателям придется выложить 1,2 млн евро.

Андрей Лунев известен прежде всего по игре за петербургский "Зенит" и сборную России. При этом его спортивный путь начался в родной Москве, а в "Зенит" он пробивался через "Торпедо", "Сатурн", "Уфу" и ряд клубов Второй лиги. С 2017 по 2021 годы голкипер защищал цвета "Зенита" и выиграл вместе с ним три чемпионата России и один Кубок страны.

Затем был крайне неудачный трансфер в "Байер", где за два сезона Лунев провел всего три матча. Причина банальна - травмы. К тому же выиграть конкуренцию у мощного Лукаша Градецки было практически нереально. Зимой 2023 года, имея действующий контракт с "Байером", Лунев серьезно задумался о смене обстановки.

Разные источники сватали голкипера в клубы Турции, Греции и РПЛ. Был даже вариант с "Карабахом", но тогда стороны не смогли договориться по финансовым вопросам. В июне Лунев стал свободным агентом и даже тренировался на базе "Зенита", однако в Петербург не вернулся. В конце августа он все же стал игроком "Карабаха", подписав контракт по схеме "1+1".

Сухая победа в Лиге Европы может помочь Луневу в борьбе за стабильную игровую практику. Ее он не получал еще с зенитовских времен и, конечно, соскучился по футбольному накалу. Да, "Мольде" не самый топовый соперник, но в еврокубках слабых не бывает, и любой успех здесь ценится высоко.

Тем более у Андрея будет прекрасный шанс поквитаться со своим бывшим клубом. "Карабах" и "Байер" сыграют друг с другом 26 октября в Германии и 9 ноября в Азербайджане. Лунев явно захочет доказать немцам, что его рано списали со счетов. Пока же есть ощущение, что Андрей наконец-то нашел свою команду. Теперь главное - работать ей во благо и радовать болельщиков сухими матчами.