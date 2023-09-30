Еврокубковые ожидания "Азеррейл" и "Хары Бюльбюль"

Азербайджанские волейбольные клубы "Азеррейл" и "Хары Бюльбюль" скоро откроют еврокубковый сезон.

Чемпион страны среди женских команд в 1/32 финала Кубка Челлендж встретится с украинской "Балтой" (17-18 октября), тогда как вице-чемпион мужского первенства на той же стадии аналогичного турнира будет противостоять словацкому "Спартаку" (25-26 октября).

Day.Az со ссылкой на İdman.biz рассказывает о соперниках наших команд.

"Балта" в завершившемся сезоне заняла пятое место в чемпионате Украины. В регулярном первенстве коллектив стал четвертым, на 21 очко отстав от "Прометея", оказавшегося в "регулярке" третьим. Но в плей-офф "Балта" в двух встречах всухую уступила юниорской сборной Украины (U-17). В утешительном турнире за право занять 5-8 места участник Кубка Челлендж поочередно переиграл сборную U-15 (3:0) и "Тернополь" (3:2).

Что касается состава, то все игроки "Балты" представляют Украину, а последним трансфером на данный момент стал приход Анастасии Малышевой из "Добродыя". В целом, команда довольно добротная, сыгранная, однако класс у "Азеррейл" несоизмеримо выше. Плюс фактор родных стен должен сказать свое слово - оба матча пройдут в Баку.

"Хары Бюльбюль" дебютирует на евроарене матчем против бронзового призера чемпионата Словакии. "Спартак" из Миявы с солидным отрывом занял первое место в регулярном первенстве, опередив на 11 очков "Комарно". Но в плей-офф команда уступила "Братиславе" на стадии полуфинала с общим счетом 1:3. В серии за третье место команда смогла обыграть "Комарно", победив во всех трех встречах.

Основу "Спартака" составляют словацкие волейболисты, в команде лишь один легионер - украинский доигровщик Арсений Донец. Вполне возможно, что в преддверии еврокубков клуб из Миявы будет усиляться, но фаворитом пары является "Хары Бюльбюль". Серебряный призер национального первенства осуществил качественные трансферы и готов к дебюту в еврокубке.