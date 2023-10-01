Мамедъяров вошел в Топ-20 мирового рейтинга по рапиду

Международная федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рапиде наилучшая позиция среди азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова, который поднялся на одну ступеньку и идет на 20-м месте. На 30-й строчке Теймур Раджабов, а на 59-й позиции Эльтадж Сафарли. Также в сотне Гадир Гусейнов (83) и Рауф Мамедов (92).

Лидирует в рапиде Динг Лирен, далее идут Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

В блице Мамедъяров идет 21-м, тогда как Раджабов 44-й. Сафарли находится на 57-м месте, а Р.Мамедов обосновался на 78-й строчке.

Лидирует Алиреза Фирузджа, следом расположился Магнус Карлсен, а Хикару Накамура - третий.