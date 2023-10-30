Фрэнсис Нганну обвинил судей в своем поражении Тайсону Фьюри

Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну остался недоволен судейским решением в бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", поединок завершился победой Фьюри раздельным решением по итогам десяти раундов. Отметим, что в третьем раунде британец побывал в нокдауне.

"Тайсон должен сказать спасибо этим двум судьям, что я не выиграл бой", - написан Нганну в социальной сети X (ранее твиттер).

На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.