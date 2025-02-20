Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отметился тремя забитыми мячами в ответном стыковом поединке Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на Euro-football, "сливочные" одержали победу на своем поле со счетом 3:1.

По информации Opta Sports, 25-летний француз повторил рекорд по голам в Лиге чемпионов за "королевский" клуб в дебютном сезоне. На счету Мбаппе сейчас семь забитых мячей. Столько же было у Криштиану Роналду в сезоне-2009/2010 и Хусто Техады в 1962 году. По сумме двух матчей мадридский гранд разобрался с "Манчестер Сити" с общим счетом 6:3.

В следующем раунде еврокубка подопечные Карло Анчелотти сыграют с "Байером" или "Атлетико".