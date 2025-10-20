Фарид Гаибов избран председателем 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте - ФОТО
Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начала работу 10-я сессия Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (СОР10).
Как сообщили Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.
В первой части мероприятия выступил глава ведомства Фарид Гаибов.
В рамках сессии состоялись выборы председателя СОР10. По итогам голосования министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, опередив своего сенегальского коллегу Хади Дьен Гайю, большинством голосов был избран председателем 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (СОР10).
Отметим, что Фарид Гаибов был избран председателем Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CİGEPS) в 2022 году и заместителем председателя 9-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (СОР9) в 2023 году.
