Тренеру пробили голову в полуфинальном матче кубка Турции - ВИДЕО
Тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш был ранен в голову посторонним предметом, пущенным с трибун во время матча полуфинала кубка Турции против "Фенербахче". Видео с встречи опубликован на Twitter аккаунте пользователя @patozmania, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
По информации "Спорт FM", инцидент произошел во втором тайме. На 58-минуте арбитр приостановил встречу при счете 0:0, после чего принял решение увести команды с поля. Гюнешу была оказана помощь -врачам пришлось наложить пять швов.
В первом матче полуфинала команды сыграли вничью 2:2. "Фенербахче" и "Бешикташ" - принципиальное противостояние в турецком футболе. Матчи между командами часто сопровождаются большим количеством нарушений со стороны футболистов.
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