https://news.day.az/tourism/1168116.html Азербайджан в ТОП-10 лучших туристических направлений на 2020 год
Азербайджан в ТОП-10 лучших туристических направлений на 2020 год
Американское издание East Bay Times составило рейтинг стран, лучших для туристических направлений на 2020 год. В список вошел и Азербайджан.
Как передает Day.Az, издание сообщает, что Азербайджан быстро восстановил свою экономику после развала Советского Союза, развивается стремительными темпами и теперь является одним из перспективных мест для путешествий и отдыха.
Lonely Planet, один из крупнейших издателей путеводителей, также считает Азербайджан одним из выгодных мест для отдыха.
В список также попали такие страны, как Индонезия, Венгрия, Индия, США (Нью-Йорк), Сербия, Тунис, Южная Африка, Греция и Танзания.
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