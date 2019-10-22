Американское издание East Bay Times составило рейтинг стран, лучших для туристических направлений на 2020 год. В список вошел и Азербайджан.

Как передает Day.Az, издание сообщает, что Азербайджан быстро восстановил свою экономику после развала Советского Союза, развивается стремительными темпами и теперь является одним из перспективных мест для путешествий и отдыха.

Lonely Planet, один из крупнейших издателей путеводителей, также считает Азербайджан одним из выгодных мест для отдыха.

В список также попали такие страны, как Индонезия, Венгрия, Индия, США (Нью-Йорк), Сербия, Тунис, Южная Африка, Греция и Танзания.

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