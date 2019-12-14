В Греции за катание на ослах туристов с избыточным весом владельцам животных может грозить штраф до 30 000 евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourister.ru, власти приняли такое решение после неоднократных жалоб зоозащитных организаций, которые требовали запретить издевательства над ослами, катающими туристов. В результате был принят закон, согласно которому ослы могут перевозить груз не более одной пятой своего веса.

Владельцев животных, нарушающих закон, будут штрафовать на суммы до 30 000 евро.