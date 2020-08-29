В Азербайджане примут меры в связи с поддержкой туристического сектора

"Туристический сектор - наиболее пострадавший сектор не только в Азербайджане, но и во всем мире".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что существуют различные мнения относительно того, когда восстановится туристический сектор: "Необходимо рассмотреть определенные вопросы, связанные с поддержкой туристического сектора. В регионах приняты медико-эпидемиологические правила в связи с туристическими объектами. Однако, естественно, деятельность туристических объектов больше зависит от въездов и выездов из районов".