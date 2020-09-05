Нигерия открыла свое воздушное пространство для регулярных международных авиарейсов

Нигерия после почти пятимесячного перерыва возобновила в субботу регулярное международное воздушное сообщение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская телекомпания Arise TV.

"Пока международные рейсы обслуживают два крупнейших аэропорта страны - столицы Абуджи и Лагоса, - заявил генеральный директор Управления гражданской авиации Нигерии Муса Нуху. - Все остальные закрыты для полетов за рубеж до тех пор, пока не будет определена дата их открытия".

Внутренние рейсы были возобновлены в Нигерии 8 июля. Для прибывающих из-за рубежа пассажиров введены меры медицинского контроля. Накануне вылета каждому необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте Управления гражданской авиации Нигерии со сканом справки о прохождении теста на коронавирус. После прилета данную справку необходимо представить на медицинском контроле, срок ее действия - 96 часов. На седьмой день нахождения на территории Нигерии прибывший должен сдать еще один тест на коронавирус в одном из местных медицинских центров.