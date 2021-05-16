В Испании готовы принимать иностранных туристов

Министр туризма, торговли и промышленности Испании Рейес Марото призвала зарубежных туристов начинать готовиться к отдыху в Испании уже сейчас. По ее словам, условия в стране позволяют возобновить международные и внутренние поездки в самое ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Причем планы Испании весьма оптимистичны: страна надеется принять около 45 миллионов иностранных туристов в этом году, или чуть более половины от "доковидного" турпотока 2019 года, когда она была второй по посещаемости страной в мире, а туризм приносил около 12.4% ВВП страны.

Основная надежда испанского туризма при этом - на "цифровой зеленый паспорт", который в июне должны запустить в ЕС. На него рассчитывают, как на гарантию спасения летнего сезона, особенно на Канарских и Балеарских островах, а также на побережье Коста-дель-Соль. При этом надежда в первую очередь на рынки Великобритании и Германии.

Так, например, Испания планирует отменить требование к британским туристам предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус по прибытии с 20 мая. Правда только при условии, что уровень заражения в Великобритании будет снижаться - заявила г-жа Марото. В Испании также запустили рекламную кампанию Turespaña от испанского института туризма, которая нацелена на различные потенциальные аудитории. Кампания продлится с мая по июль, и организаторы надеются, что она соберет до 450 миллионов просмотров в социальных сетях.