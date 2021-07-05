https://news.day.az/tourism/1358960.html Запущен еще один рейс из Львова в Баку
Запущен еще один рейс из Львова в Баку
Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Львова в столицу Азербайджана Баку. Первый полет состоялся 4 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю - каждое воскресенье, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.
Также в авиакомпании напомнили, что сейчас въезд в страну разрешен при наличии вида на жительство.
"По состоянию на 5 июля 2021 г. въезд разрешен при наличии вида на жительство, а также по решению Оперативного Штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.
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