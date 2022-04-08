Кипр смягчил правила въезда в страну

Власти Кипра ослабляют антиковидные ограничения внутри страны, а также отменяют с 18 апреля заполнение иностранными туристами перед поездкой формы CyprusFlightPass, следует из заявления совета министров республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"С 18 апреля туристы, которые были вакцинированы от COVID-19 или переболели коронавирусом, могут прилетать в аэропорты республики без ограничений, не сдавая ПЦР-тесты перед вылетом, если они привиты препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или имеют сертификат о прививках от компетентных органов третьей страны", - говорится в тексте.

Кипр принимает туристов с прививкой "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве бустера.

Как отмечается в заявлении, невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса. Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.

Кроме того, с 11 апреля пропуск SafePass, который подтверждает отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться в археологических парках, музеях, галереях, на рынках, базарах и народных празднованиях, а с 18 апреля - в магазинах и торговых центрах. При этом на фудкортах и других заведениях общественного питания пропуск все еще требуется.