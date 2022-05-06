Горы Хызы, окутанные туманом - сказочная красота близ Баку

Путешествуя по миру, удивляясь красотам стран заморских, мы порой забываем, что у нас в стране всего лишь в часовой доступности от Баку есть уникальный по красоте край - Хызы. Многие слышали, а может даже видели радужные горы в Китае или в Перу, но про наши карамельные агатовые горы в Хызы даже не знают.

Май месяц - самое удобное время для знакомства с этим удивительным краем: пока не жарко, но уже не холодно.

Час с небольшим на машине (всего 105 км!) - и вы в Хызинском районе, одном из самых живописных в Азербайджане. Удивительная природа этого края располагает к тишине и спокойствию, никакого городского шума и хаоса. Зажатый между Каспийским морем и склонами Большого Кавказского хребта, Хызы является одним из самых богатых природой районов страны.

Автобусы с Международного автовокзала в райцентр Хызы не ездят, да и всё равно это было бы невыгодно, ведь в городке ничего особо интересного нет. Все красоты этого края за пределами райцентра, так что без автомобиля не обойтись. В самом Хызы можно осмотреть музей известного драматурга Джафара Джаббарлы, в одноэтажном трёхкомнатном доме выставлены книги, фотографии со спектаклей, домашняя утварь матери писателя - Шахбике ханум. Есть здесь и красивый ухоженный парк с памятником писателю.

Раз уж речь зашла о музеях, то недалеко от села Гарабулаг находится дом-музей ещё одного видного азербайджанского литератора - Микаила Мушвига. На территории есть приусадебный участок, чайхана и памятник поэту.

Чтобы увидеть настоящие красоты этих мест, надо выбираться из райцентра, поближе к горам.

Главной достопримечательностью района является нерукотворная составляющая, созданная самой природой - карамельные или агатовые горы и Национальный Алтыагачский парк.

Агатовые горы именно то, что привлекает сюда туристов, ведь этот удивительной красоты ландшафт редко где можно встретить. Разноцветные полосы тянутся вдоль этих невысоких гор на километры и создают необычный цветовой коллаж, хотя и понимаем, что это просто выход различных геологических пород на поверхность. Но всё это природа создала так красиво, что о геологии и вспоминать не хочется. Надо просто увидеть, сфотографировать и запомнить, что такая красота есть не только в Китае или в Долине Смерти в США, но и у нас.

Ну, и конечно, нетронутые леса и богатая флора и фауна этого края, для сохранения которых и создан этот заповедник. Его площадь более 110 квадратных километров, а по территории течёт река Атчай, впадающая в Каспий. В парке водятся медведи, рыси, кабаны, зайцы, лисицы, еноты, а из пернатых - фазаны, куропатки, перепелки, дрозды, а самое главное, много видов орлиных, занесённых в "Красную Книгу Азербайджана".

Говорят, что в течение одного часа здесь можно увидеть десятки видов различных птиц. Здесь действует и Центр по реабилитации дикой природы. В лесах заповедника растут кавказский дуб, грецкий орех, кавказский арахис, восточный бук и десятки других видов деревьев, очень много кустов мушмалы и можжевельника.

Ещё один центр притяжения туристов и паломников в Хызы - это гора Бешбармак (по строению напоминающая раскрытую ладонь) и пир (святое место) "Хыдырзинда" на его вершине. У подножия этой овеянной легендами горы желательно пересесть на внедорожник до площадки, а затем подняться по крутым каменным ступеням на вершину, где у святилища паломники читают молитвы и просят об исполнении желаний, а обычные туристы ещё и любуются прекрасным видом на море и окрестности.

Каждый день сюда приезжают сотни людей, среди них немало иностранцев, которым гиды рассказывают об истории старинной башни Бешбармак.

Словом, настоятельно рекомендуем посетить этот удивительный край и воочию увидеть невероятные витражи природы и соприкоснуться с .

Приятных путешествий!

AviaTravel

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