Еще одна популярная пляжная страна отменила все ограничения на въезд

Власти еще одной популярной пляжной страны, Маврикия, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным протоколам, с 1 июля все прибывающие на остров туристы вне зависимости от вакцинного статуса больше не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту прилета, а также соблюдать двухнедельный карантин.

Для въезда в африканскую страну путешественникам рекомендуется заполнить цифровую туристическую форму Mauritius All in One на сайте министерства здравоохранения республики и получить QR-код, который нужно будет предъявить сотрудникам аэропорта по прибытии на Маврикий.