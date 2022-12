Азербайджанский отель в десятке лучших отелей мира

Три отеля в Турции и два отеля в Таиланде попали в список 10 лучших отелей мира, которые были представлены в исследовании Bounce. Более того, два из этих отелей взяли "серебро" и "бронзу", уступив, впрочем, первое место Португалии, пока не очень доступной нашим туристам, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Согласно заявлению исследователей, они проанализировали отели по всему миру. Основные критерии - отзывы клиентов, а также стоимость номера за ночь. Таким образом выявляется десятка лучших 5* отелей.

Среди турецких "бронзу" завоевал Titanic Mardan Palace в Анталии, также в перечень попали два отеля в Стамбуле - Pera Palace Hotel на седьмом месте и Shangri La Bosphorus на восьмом. Среди тайских отелей "серебро" получил отель The Peninsula в Бангкоке, а также шестое место завоевал Amatara Wellness Resort на Пхукете.

Полностью список выглядит так:

1. Epic Sana Algrave Hotel - Альбуфейра, Португалия

2. The Peninsula -Бангкок, Таиланд

3. Titanic Mardan Palace - Анталия, Турция

4. Marsa Malaz Kempinski The Pearl Doha - Доха, Катар

5. The Oberoi Udaivilas - Удайпур, Индия

6. Amatara Wellness Resort - пляж Панва, Пхукет, Таиланд

7. Pera Palace Hotel - Стамбул, Турция

8. Shangri La Bosphorus - Стамбул, Турция

9. Nayara Gardens - Фортуна, Коста-Рика

10. Fairmont Baku, Flame Towers - Баку, Азербайджан.