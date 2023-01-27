7 самых распространенных ошибок, которые совершаются при подаче заявления на шенгенскую визу

Эксперты Schengenvisainfo собрали семь самых распространенных ошибок, совершаемых при подаче заявления, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как отметили специалисты, в большинстве случаев ошибки совершаются из-за недостатка знаний или из-за непонимания заявителем важности документов, соответствующих критериям, установленным страной Шенгенского соглашения, которую они хотят посетить. Перечислим топ-7 распространенных ошибок.

Во-первых, всем заявителям на получение шенгенской визы рекомендуется собирать документы на основе списка, опубликованного посольством страны, в которую они будут подавать заявление, а не домыслов или рекомендации друзей.

Многие путешественники, в частности, впервые обратившиеся за шенгеном, совершают ошибку, прислушиваясь к советам членов семьи или друзей, которые получали визы в прошлом, и применяют их слово в слово на протяжении всей процедуры.

Необходимые документы для получения шенгенской визы во многих случаях различаются в разных странах или в разных посольствах. Кроме того, визовые требования постоянно пересматриваются и обновляются посольствами Шенгенской зоны по всему миру.

Во-вторых, паспорт не соответствует требованиям.

Недостаточно иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет еще несколько месяцев. Некоторые путешественники узнали об этом на собственном горьком опыте. В ЕС действуют особые и строгие паспортные правила для тех, кто подает заявление на получение шенгенской визы, а именно:

Паспорт должен быть действителен еще в течение шести месяцев после даты запланированной поездки в Шенгенскую зону. Паспорт должен быть выдан за последние десять лет на дату, когда владелец паспорта планирует покинуть посещаемую страну Шенгенского соглашения. В паспорте должно быть не менее двух чистых страниц, но при этом они не должны быть добавлены в паспорт позже.

Тем, кто не соответствует ни одному из этих правил, отказывают в получении визы.

Кроме того, путешественники, планирующие получить визу с возможностью многократного въезда сроком на 3 или 5 лет, должны знать, что если срок действия их паспорта короче срока действия требуемой визы, то разрешение они не получат. Вместо этого, в большинстве случаев, они получат визу, действительную в течение более короткого периода времени, до истечения срока действия их паспорта.

В-третьих, заполнение формы заявки информацией, которая не соответствует другим документам.

Каждый путешественник должен заполнить анкету для получения шенгенской визы. Это первый документ, который требуется. Многие путешественники совершают ошибку, внося в анкету информацию, отличающуюся от той, что указана в других документах. Например, если их паспорт действителен еще шесть месяцев, некоторые указывают в заявлении, что паспорт действителен дольше. В других случаях они указывают требуемый срок действия визы в других датах, отличных от дат, на которые у них есть туристическая страховка или проживание. Такие ошибки, в частности, когда они совершаются намеренно, могут автоматически привести к отклонению заявления на визу.

В-четвертых, заявитель не имеет "правильной" туристической страховки.

Отказ от покупки туристической страховки с мыслью "со мной ничего не случится" - огромная ошибка. Посольство не волнует, как часто болеет турист и подвергает ли он себя риску в той или иной ситуации, страховка должна быть на сумму 30.000 евро. В случае смерти она покроет репатриацию.

Во многих случаях путешественники получают туристическую страховку на более короткий период времени, чем тот, который они планируют провести в ЕС, или покупают ее с меньшим покрытием, чем требуется. В тех случаях, когда страховка не покрывает репатриацию в случае смерти, независимо от того, насколько она покрывает другие несчастные случаи, требование о наличии туристической страховки считается невыполненным.

В-пятых, подача заявки происходит слишком рано или слишком поздно.

Как и все остальное, время подачи заявления также регулируется Шенгенским визовым кодексом. Согласно ему, самое раннее время для подачи заявки - за шесть месяцев до предполагаемой поездки, а самое позднее - за 15 рабочих дней до нее. Попытка подать заявку, например, за год вперед, ничем хорошим не закончится, даже в переполненных посольствах, предупредили эксперты.

То же самое с подачей заявления с опозданием. Люди, которые ранее получали визу в течение очень короткого периода, то есть за пять дней в конкретном посольстве, и считают, что поздняя подача следующего заявления на визу не будет иметь большого значения, рискуют получить отсрочку или даже вообще не принять заявление на визу.

В-шестых, подача заявления не в то посольство, консульство или Визовый центр.

Еще одна очень распространенная ошибка среди людей, которые планируют посетить несколько стран Шенгенской зоны с одной визой, - это подача заявления не в то посольство. В тех случаях, когда турист хочет посетить две или более стран Шенгенской зоны с одной и той же визой в непрерывной поездке, заявление должно быть подано следующим образом:

В посольстве страны, которую он намерен посетить в первую очередь, если планирует оставаться в каждой стране в течение равного количества дней. Другими словами, если есть план пробыть пять дней в Австрии, пять дней в Германии и пять дней во Франции, при этом въезд в Шенгенскую зону будет через Австрию. Подать заявление тоже нужно в посольство Австрии. В посольстве страны, в которой турист пробудет дольше всего, если хочется остаться в каждой стране разное количество дней. Проще говоря, если путешественник намерен пробыть три дня в Австрии, пять дней в Германии и семь дней во Франции, тогда ему следует подать заявление в посольство Франции.

В-седьмых, нет наличных для оплаты регистрационного сбора.

В целом это не ошибка, которая может привести к отказу в выдаче визы, но может вызвать ненужные проблемы. Так, в день собеседования многие люди не берут с собой наличные для оплаты сбора за шенгенскую визу, полагая, что они могут расплатиться картой или онлайн. Это невозможно, поскольку все посольства, консульства и визовые центры требуют, чтобы путешественники имели при себе точную сумму, необходимую для получения визы наличными. Попытка расплатиться крупными купюрами также может быть проблемой, особенно если вы являетесь одним из первых заявителей дня. Для каждого заявителя лучше иметь точную сумму, чтобы избежать головной боли.