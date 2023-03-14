Ролики в TikTok несут угрозу безопасности полетов

"Уволен за ролики в TikTok", - такое обоснование вполне может начать звучать для членов экипажа многих авиакомпаний "цивилизованного мира". Возросшая активность стюардесс в TikTok и других соцсетях несет угрозу безопасности полетов и жизни пассажиров - такой "сигнал" уже прозвучал на страницах местных СМИ и, похоже, его будут проводить в жизнь. Дело в том, что туристы охотно смотрят разнообразные "хайповые" ролики, и бортпроводники желают прославиться, совсем не думая о том, чем это отзовётся для безопасности - и их самих, и пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"В наши дни трудно найти бортпроводника, которого нет в Tiktok, но некоторые из них делятся слишком большим количеством информации. В последнее время это стало большой проблемой, и авиакомпании намерены положить этому конец. Это просто может быть опасно, особенно когда люди раскрывают секреты авиакомпаний", - прокомментировала ситуацию одна такая стюардесса в блоге Sun Online Travel.

Начнём с более-менее безобидного примера: пассажиры любят смотреть ролики про "тайные места" на борту лайнеров. Есть, например, масса видеороликов о зонах сна бортпроводников в самолетах, показывающих, где и когда отдыхает персонал. "Но это реально может стать серьёзной проблемой, если пассажиры будут знать, как туда попасть. Это огромный риск и для персонала и для пассажиров. И Tiktok стал почти идеальным ресурсом для людей - в том числе откровенно неадекватных, которым нужна эта информация", - пояснила стюардесса.

Ещё одна причина негодования авиакомпаний - это то, что часто в ролики часто попадают разнообразные скандальные ситуации на борту. Стюардессы, которые швыряют печенье для туристов вдоль всего салона, разнообразные "казусы" с багажом и туалетом, в том числе сексом в туалете - это не только привлекает внимание, но и может нанести имиджевый урон перевозчику.

И, наконец, самое главное. "Вы никогда не знаете, что за люди будут смотреть ваши ролики. Представьте, что информацию о том, как получить доступ в кабину или управлять определенными системами на борту самолета, получает неадекват или откровенный злоумышленник - и они смогут использовать эту информацию так, как захотят", - отметила эксперт.

В итоге ничего удивительного, что многие авиакомпании начали борьбу с сотрудниками-блогерами. Часть из перевозчиков завела собственные команды, занимающиеся поиском подобных видео в Интернете и их удалением. Кроме того, большинство авиакомпаний также начали наказывать слишком активных бортпроводников-блогеров, как уже упоминалось, вплоть до увольнения.

"Главной заботой персонала должны быть не миллионы просмотров, а безопасность полёта и людей на борту. Кроме того, подумайте о вашей собственной безопасности. Если вы слишком часто делитесь подробностями своей жизни в соцсетях - тысячи людей по всему миру будут знать, кто вы и где работаете. Из этих тысяч запросто найдётся хоть один псих - и ему будет очень просто преследовать вас. Несколько раз так уже было", - добавляет эксперт. Поэтому судя по всему в корпоративных правилах для бортперсонала скоро может появиться отдельная строка - с требованием "держать нашу личность и наш контент как можно более скрытым и конфиденциальным, потому что это становится все более и более серьезной проблемой безопасности".