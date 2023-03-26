Разгадана тайна кровоточащих водопадов

"Кровоточащие водопады" в Антарктиде озадачивали ученых на протяжении десятилетий, но исследователи наконец выяснили, почему вода жуткого цвета имеет кроваво-красный оттенок в ледяных ландшафтах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Антарктида известна своими пустынными ледяными пейзажами, но есть один ледник, который выглядит так, будто декорация из фильма ужасов. Речь идет о "Кровавом водопаде" ледника Тейлора в Долинах Мак-Мердо в восточной части Антарктиды. Согласно Daily Star, это заворожившее чудо света получило свое название из-за масс красной воды, вырывающейся из ледяной массы.

Ледник был впервые обнаружен в 1911 году австралийским геологом Гриффитом Тейлором и назван в честь открывателя. Ученые десятилетиями ломали голову над различными теориями о том, что является причиной уникального природного явления. К счастью, в последние годы исследователи из Университета Аляски Фэрбенкс смогли разгадать тайну ледника. Их исследование показало, что красному водному пути более 1.5 млн лет, и он появился из-за продолжающегося окисления в течение этого времени.

Богатая железом соленая вода с высоким содержанием железа выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде на ледяную шапку подледного озера Бонни. Источник воды - озеро, покрытое 400 м льда, расположенное за несколько километров от водопада. Озеро сформировалось, когда сухие долины оказались затоплены морской водой, а после отступления воды и наступления льда, которое, по оценкам ученых, произошло 4-1,5 млн лет назад, оно оказалось закрытым толстым слоем льда. Степень солености воды в озере превышает таковую в океане в 4 раза, поэтому вода не замерзает даже при −10 °C. Подледное озеро имеет ограниченный доступ к свету и кислороду, поэтому когда поток вступает в контакт с кислородом в воздухе, он ржавеет и постепенно окрашивает цвет воды в разные оттенки красного.

Добраться до "Кровоточащего водопада" можно только на вертолете со станции Мак-Мердо в США, новозеландской базы Скотт или совершив круиз через море Росса. К достопримечательности Антарктиды приезжают экскурсионные группы с гидом. Как отметили эксперты, наиболее зрелищно водопад и красная река выглядят с конца мая по ноябрь, а пик красоты приходится на июль-октябрь. Исследователи также обнаружили, что в этих водах живут микробы, которые могут выживать в экстремальных условиях, используя для выживания железо и сульфат.

"Кровоточащий водопад" в Антарктиде - не единственный, который привлек внимание исследователей благодаря необычному цвету. Например, в Колумбии искатели приключений были потрясены, обнаружив реку и небольшие водопады с красной водой. Каньо Кристалес является притоком реки Лосада, и его часто называют одной из самых красивых рек в мире. С высоты птичьего полета русло реки напоминает переливающуюся радугу. Пурпурно-красный, черный, желтый, бирюзовый и изумрудный - такие оттенки придают воде цветные эндемичные водоросли Macarenia clavígera. Живописная река включена в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.