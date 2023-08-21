На Бали возникла новая угроза из-за наплыва туристов

Из-за наплыва отдыхающих индонезийский курортный остров Бали столкнулся с новой угрозой. Об этом сообщил министр туризма Индонезии Сандиага Уно (Sandiaga Uno), слова которого приводит местный портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в настоящий момент на Бали возник риск чрезмерного туризма. Это связано со стремительным ростом внутреннего и внешнего турпотока.

"Я вижу, что количество посещений Индонезии иностранными туристами продолжает увеличиваться более чем на 80 процентов в годовом исчислении. Между тем число внутренних туристов также по-прежнему растет", - заявил Уно.

Министр утверждает, что Индонезия еще не сталкивалась с проблемой чрезмерного туризма, но ее все же следует предвидеть. По этой причине властям следует сосредоточиться на "качественном" туризме.

"Мы гарантируем, что из 8,5 миллиона туристов, которых мы рассчитываем принять в этом году, большинство останется на более долгое время и будет тратить больше денег в пользу экономики регионов, в том числе и Бали", - добавил чиновник.