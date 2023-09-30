В США взбунтовались против наплыва туристов-тиктокеров

Пока ряд стран всеми силами пытается привлечь к себе иностранных туристов, в идиллическом провинциальном городке Помфрет в американском штате Вермонт местные жители взбунтовались, решив противостоять наплыву путешественников-тиктокеров, которые заполонили их улицы в поисках идеальных снимков для социальных сетей, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Провинциальный городок долгое время была желанным местом для тех, кто любит фотографироваться. Туда съезжались любители осенних пейзажей, которые каждый год превращают город в идеальный фон для уютной осенней фотосессии. Как правило, годовая численность приезжих превышала 13 млн., при этом основной поток приходится всего на два месяца - сентябрь и октябрь. Это очень много, учитывая, что население там составляет всего 916 человек.

Хотя жители Помфрета привыкли к туризму, по их наблюдению, тип гостей резко изменился за последние пять лет. Как правило, основная часть туристов - это тиктокеры. Именно они стали проблемой и причиной радикальных мер, предпринятых местным населением. "Эта новая волна туристов груба, неуважительна, нетерпелива и эгоистична, они идут на многое, чтобы запечатлеть идеальную фотографию или видео, независимо от того, как это может повлиять на окружающих", - жаловались американцы и призвали убираться наглых путегественников домой.

Так, местная фермерша Кэти Эммонс рассказала изданию, что она и её муж были ошеломлены после того, как стали свидетелями того, как тиктокерша бесцеремонно зашла на частную территорию, установила переносную кабинку для переодевания, из которой она выходила в разных нарядах для своих селфи. Она не ушла, пока не сняла задуманный контент. Другие фермеры поймали с поличным несколько блогеров-туристов за воровством овощей с грядок. Наплыв туристических автобусов и легковых автомобилей забиывает небольшие дороги Помфрета до такой степени, что машины скорой помощи не могут свободно передвигаться по городу.

Что было предпринято?

Местные жители, уставшие от нецензурного поведения, нарушения частных территорий и проблем с безопасностью, совсместно с местным советом приняли следующие радикальные меры:

Ввели временные запреты на парковку.

Закрыли несколько дорог для движения автотранспорта с 23 сентября по 15 октября, включая Клаудленд-роуд в Помфрете и всю Клаудленд-роуд в Вудстоке - наиболее оживленные туристические районы.

Установили вывески и барьеры, чтобы отгородиться от прихода нежеланных туристов.

Некоторые жители даже создали кампанию в поддержку сбора средств для обеспечения соблюдения правил и закрытия дорог в период осеннего наплыва. "В сезон листопада трафик в этом районе неуклонно растёт в течение последних нескольких лет, что вызывает серьёзные проблемы с безопасностью, экологией, эстетикой и качеством жизни", - говорилось в памятке. Кроме того, меры по снижению трафика закроют посторонним доступ на популярную ферму Сонная Лощина - частную резиденцию, которая была популярным местом для тиктокеров, желающих сделать там селфи.

Эта реакция стала ответом на эгоистичное поведение туристов, которые теперь, вместо традиционных любителей природы, предпочитают создавать контент для соцсетей, игнорируя правила и безопасность окружающих. Стремление сделать селфи перед частными домами и создать идеальные кадры для подписчиков привело к серьёзным конфликтам и вынудило местных жителей принимать решительные меры для защиты своего города от вторжения неосторожных и непочтительных путешественников.