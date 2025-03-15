Самая распространенная ошибка с ключами в отеле

Туристы нередко попадают в неприятную ситуацию в отелях, когда пластиковый ключ-карта не срабатывает и они не могут попасть в свой номер. Однако правда в том, что путешественники сами виноваты в этом, хоть и непреднамеренно.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Daily Express пояснил управляющий директор туристической компании Club Med Николас Бреш, многие люди просто не знают о распространенной ошибке, из-за которой карты-ключи от гостиничных номеров деактивируются.

"Карты-ключи от отелей хранят информацию о номерах на магнитной полосе, которая может деактивироваться при воздействии сильных магнитных полей. Карта размагничивается, когда магнитное поле нарушает выравнивание данных на полосе, фактически стирая сохраненную информацию и делая ее непригодной для использования для входа в вашу комнату. Это может произойти при прямом контакте с магнитом, например, таким, который есть в смартфонах", - пояснил он.

В связи с этим в Club Med призвали путешественников не хранить карты-ключи вместе со смартфонами или другими повседневными предметами. Например, кредитные карты, застежки на кошельках, чехлы для телефонов или даже чехлы для AirPods содержат магниты, которые могут деактивировать ключ.

Кроме того, отметили в компании, воздействие влаги или пролитых жидкостей, особенно при занятиях в воде, также может нанести ущерб функциональности карт-ключей от отелей. Поэтому Club Med рекомендует хранить ключ от номера отдельно от мокрых полотенец или купальников.

Перегрев - еще одна потенциальная проблема, предупреждает организация: "Хранение ключ-карты под прямыми солнечными лучами, рядом с обогревателем или внутри нагретого автомобиля может привести к расширению или деформации пластика, что может ослабить его структуру.

Еще один аспект, который следует учитывать, - это повреждение и износ, так как "частое считывание или чрезмерное трение внутри вашего кошелька или кармана может постепенно изнашивать магнитную полосу вашего ключа-карты". Царапины, скопления грязи и даже мелкий песок также могут помешать считывателю распознать карту.

Чтобы устранить все эти проблемы, некоторые отели постепенно начинают использовать вместо привычных карт-ключей цифровые браслеты - более безопасный, удобный и беспроблемный способ получить доступ к номеру, а также сделать покупки, заказать напитки и даже оплатить спа-процедуры, отметили в Club Med.