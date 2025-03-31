Райский уголок в Карибском море - Не охваченный массовым туризмом
Тихий уголок Карибского моря, Ангилья, остаётся одной из немногих точек, не охваченных массовым туризмом. Это британская заморская территория площадью около 90 квадратных километров, где вас ждут безмятежные пляжи, живописные рифы и загадочные пещеры.
Как передает Day.Az, здесь нет гигантских курортов с системой "всё включено" - роскошь выражается в уникальных бутик-отелях, предлагающих персонализированный сервис. Один из самых известных - легендарный отель Malliouhana.
Легенда Ангильи: отель Malliouhana
Расположенный на утёсе, отель Malliouhana, входящий в Auberge Resorts Collection, славится своим потрясающим видом на Карибское море.
Архитектура в светлых тонах, пышные сады на 25 акрах и первоклассный сервис сделали его знаковым местом на острове. С момента открытия в 1984 году он остаётся символом утончённого отдыха, отмечая в этом году своё 40-летие.
Гости могут выбрать между двумя пляжами: уединённой Черепашьей бухтой с кристально чистой водой и заливом Мидс - одним из лучших пляжей мира, где можно отдохнуть в баре, наслаждаясь коктейлями. Для тех, кто хочет сменить обстановку, есть два живописных бассейна с панорамным видом на океан.
Что ждёт гостей в Malliouhana
Просторные номера и люксы предлагают вид на океан или сады, а виллы обеспечивают VIP-обслуживание, включая личного дворецкого и шеф-повара. Персонал отеля славится внимательностью: гостей узнают по имени и запоминают их предпочтения.
Развлечения здесь на любой вкус: бесплатные каяки, парусные лодки, занятия серфингом, йога на рассвете и расслабляющие спа-процедуры с использованием местных ингредиентов.
Любителям гастрономии понравится ресторан Celeste By Kerth Gumbs с морепродуктами и карибско-средиземноморским меню, а также дегустации рома в баре rumelier.
Как добраться и что посмотреть
Ангилья расположена всего в 12 милях от Сен-Мартена. Добраться можно коротким авиарейсом из Пуэрто-Рико, Антигуа или Сен-Мартена, а также паромом (всего 20-25 минут в пути). Из Майами есть прямые рейсы.
На острове популярны морские прогулки на катамаранах, снорклинг в морских парках, а также верховые экскурсии и походы на Крокус-Хилл - самую высокую точку Ангильи. Для передвижения можно арендовать стильный ретро-автомобиль Moke.
Лучшее время для поездки - лето: жара компенсируется выгодными ценами и атмосферой карнавала на Летнем фестивале Ангильи.
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