Туриста нашли бездыханным на борту яхты в Греции

Французского туриста нашли бездыханным на борту стоящей на якоре яхты в Коринфском канале в Греции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Tovima.com.

Уточняется, что сотрудников порта насторожило отсутствие движения на судне. Поднявшись на борт, они обнаружили мужчину без признаков жизни.

Сотрудники греческой береговой охраны и полиции быстро прибыли на место происшествия, чтобы начать расследование обстоятельств инцидента. По данным издания, признаков преступления стражи правопорядка пока не обнаружили. Тело отправили на вскрытие.