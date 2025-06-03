https://news.day.az/tourism/1757865.html Туриста нашли бездыханным на борту яхты в Греции Французского туриста нашли бездыханным на борту стоящей на якоре яхты в Коринфском канале в Греции. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Tovima.com. Уточняется, что сотрудников порта насторожило отсутствие движения на судне. Поднявшись на борт, они обнаружили мужчину без признаков жизни.
Туриста нашли бездыханным на борту яхты в Греции
Французского туриста нашли бездыханным на борту стоящей на якоре яхты в Коринфском канале в Греции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Tovima.com.
Уточняется, что сотрудников порта насторожило отсутствие движения на судне. Поднявшись на борт, они обнаружили мужчину без признаков жизни.
Сотрудники греческой береговой охраны и полиции быстро прибыли на место происшествия, чтобы начать расследование обстоятельств инцидента. По данным издания, признаков преступления стражи правопорядка пока не обнаружили. Тело отправили на вскрытие.
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