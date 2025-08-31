https://news.day.az/tourism/1777215.html

Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и не выжил

Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе "Холодное сердце навсегда" в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая.